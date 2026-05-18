Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 16.00'da Beştepe'de toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ülke ve bölge gündemindeki kritik konuları değerlendirecek.

ANKARA (İGFA) - Alınan bilgiye göre, toplantının öncelikli gündem maddesi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin seyri ve henüz sonuçlanmamış savaş durumu olacak.

Türkiye'nin bölgedeki Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanacak. Ayrıca kısa süre önce yemin eden Irak Başbakanı Ali Zeydi ve yeni Irak kabinesi ile ülkedeki siyasi gelişmelerin Türkiye'ye yansımaları değerlendirilecek.

Toplantıda Türk ekonomisinin kronik sorunlarından biri olan enflasyon da gündemde olacak. TÜİK'in nisan ayı enflasyon verileri ışığında mevcut tedbirlerin etkisi değerlendirilecek ve sürecin etkinliğini artıracak yeni kararların alınması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak önlemler de toplantıda ele alınacak. Tatil süresince artması beklenen trafik yoğunluğu ve güvenlik planları, yetkililer tarafından masaya yatırılacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar ve yapılan değerlendirmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla kamuoyuna açıklanması bekleniyor.