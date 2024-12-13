İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçen İSPARK yeni fiyat tarifesiyle ilgili artış yüzdeleri belli oldu. Yeni tarife 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un Esenyurt ve Küçükçekmece gibi kalabalık ilçeleri ortalama artış oranı yüzde 12,82 olarak gerçekleşti. Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım Bölgesi’nde yer alan toplam 54 otopark hariç İstanbul geneli tarife artış ortalaması yüzde 27,40 oldu. Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgesi dahil edildiğinde İstanbul geneli tarife artış ortalaması ise yüzde 45,53 olarak gerçekleşti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısının üçüncü oturumunda İSPARK tarafından işletilen otoparkların yeni ücret tarifesi de kabul edildi.

İLÇE İLÇE ARTIŞ YÜZDELERİ

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni İSPARK tarifelerinin artış yüzdeleri şöyle:

1. BÖLGE OTOPARKLARI (Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar) Ortalama fiyat artış oranı yüzde 49.07

2.BÖLGE OTOPARKLARI (Ataşehir, Bakırköy, Bağcılar, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla, Ümraniye) Ortalama fiyat artış oranı yüzde 20.31

3.BÖLGE OTOPARKLARI (Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile) Ortalama fiyat artış oranı yüzde 12.82

TARİHİ YARIMADA ve KADIKÖY RIHTIM BÖLGESİNDE ise 54 otopark 4.207 kapasite: Ortalama fiyat artış oranı yüzde 99.91

Böylelikle Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım Bölgesi’nde yer alan toplam 54 otopark hariç İstanbul geneli tarife artış ortalaması yüzde 27,40 oldu. Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgesi dahil edildiğinde İstanbul geneli tarife artış ortalaması ise yüzde 45,53 olarak gerçekleşti.

TARİHİ YARIMADA’DA TRAFİĞİ AZALTMA HEDEFİ

Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım; Metro, Marmaray, tramvay, lastikli toplu ulaşım ve deniz ulaşımının yaygın olduğu bölgeler olmaları nedeniyle pilot bölge olarak belirlendi.

Trafik yoğunluğu ve karbon emisyonlarının yüksek olduğu birincil merkezi alanlarda (Fatih, Beşiktaş, Kadıköy gibi), otopark ücretleri artırılarak özel araç kullanımının sınırlandırılması hedeflendi.

2024 yılında hayata geçirilen Park Et-Devam Et (PD) sistemi, SKUP vizyonu kapsamında ilk olarak Yenikapı Otoparkında uygulanmaya başlamış; Tarihi Yarımadaya bireysel araç yerine toplu taşıma ile ulaşımın teşvik edilmesi amaçlandı. Bugün itibariyle 10 otoparkta 8.591 araç kapasitesiyle aktif olan sistemin, 2025 yılında 20 otoparkta 13.000 araç kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir.