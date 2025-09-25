Araştırmacı-yazar ve gazeteci İsmail Karakaş’ın, İngiltere’deki Türk girişimcilerin başarı öykülerini anlattığı “Zirvedekiler” kitabı, Yükseliş Yayınları’ndan çıktı. Çevresel farkındalık için ağaç tohumu hediye eden kitap, Londra ve İstanbul’da tanıtılacak.İNGİLTERE (İGFA) - Araştırmacı-yazar ve gazeteci İsmail Karakaş’ın uzun yıllara dayanan gözlem ve özel görüşmelerle hazırladığı biyografi kitabı “Zirvedekiler”, Yükseliş Yayınları etiketiyle okuyucularla buluştu.

İngiltere’de yaşayan Türk ve Kuzey Kıbrıslı girişimcilerin sıfırdan zirveye uzanan başarı hikâyelerini konu alan kitap, hem bilgilendirici içeriği hem de sosyal mesajlarıyla dikkat çekiyor.

GURBETTEN ZİRVEYE UZANAN ÖYKÜLER

Kitap, Türkiye ve KKTC’den İngiltere’ye göç eden, binlerce kişiye istihdam sağlayan şirketler kuran ve toplumda farkındalık oluşturan 100’den fazla kişinin biyografisini içeriyor. Her hikâye, mücadele, zorluklar ve başarıları kısa, akıcı ve ilham verici bir dille anlatıyor. Akademik çalışmalara kaynak olabilecek derinlikteki bu biyografiler, üniversitelerde ders materyali olarak kullanılabilecek nitelikte.

ÇEVRESEL MESAJ: HER OKUYUCUYA BİR AĞAÇ TOHUMU

Kitabın sosyal sorumluluk boyutuna dikkati çeken İsmail Karakaş, okuyuculara hediye edilen ağaç tohumunu toprakla buluşturmaya davet ederek, "Her kitaba özel bir sertifika ve ağaç tohumu eşlik edecek, böylece çevresel farkındalık oluşturulacak" dedi.

Bu arada “Zirvedekiler”in tanıtım lansmanı, Londra ve İstanbul’da düzenlenecek etkinliklerle yapılacağı öğrenildi.

Lansmanlarda, kitapta yer alan isimlere teşekkür plaketi takdim edilecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü onaylı bandrollü kitap hediye edilecek.