Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, “Saz Eserleri” konseriyle müzikseverlere Türk müziğinin en seçkin eserlerini sundu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Şef Umut Murat Aytekin yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda “Saz Eserleri” konseri düzenlendi. Türk müziğinin en seçkin eserlerinin sunulduğu konserde, Türk müziğinin farklı dönemlerinin önde gelen bestecilerinin eserleri icra edildi. Gazi Giray Han, Mısırlı İbrahim Efendi, Şerif Muhiddin Targan, Tatyos Efendi, Kantermiroğlu, Tanbûri Cemil Bey ve Sultan Abdülaziz gibi önemli isimlerin eserlerinden oluşan geniş repertuvar, dinleyicilere benzersiz bir müzik ziyafeti sundu.

SANATSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Geleneksel Türk müziğinin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan konser, izleyicilerden tam not aldı. Konser sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvar Şube Müdürü Okan Atila, Şef Umut Murat Aytekin’e konser anısına, çiçek takdim etti.