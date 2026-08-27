Grammy adayı sanatçı ve girişimci, yapay zekâ altyapısıyla amiral gemisi platformu Fanvue'nun yıllıklandırılmış gelirini 2 yılı biraz aşkın sürede 4 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkaran SHIFT'e önemli miktarda yatırım yaptı.

ACCESS Newswire / LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK (İGFA) - Dört kez Grammy'ye aday gösterilen sanatçı, girişimci ve aktif yatırımcı Iggy Azalea, Fanvue'nun ana şirketi ve platformun üzerinde çalıştığı yapay zekâ altyapısı olan SHIFT'e kişisel olarak önemli miktarda yatırım yaptı. Yatırım anlaşması kapsamında Azalea, aynı zamanda SHIFT'in İçerik Üreticileri Danışma Kurulu'nun kurucu üyesi olacak.

Bu hamle, dünyanın en büyük içerik üreticileri, sporcuları ve müzik sanatçılarının içerik üreticisi ekonomisinde milyonlarca dolarlık hisse fırsatlarına giderek daha fazla yöneldiği bir dönemde geldi. Bunun yakın tarihli örnekleri arasında MrBeast ile Paul kardeşler Jake ve Logan bulunuyor.

Yapay zekâ, insanların internet üzerinden para kazanma biçimini dönüştürüyor. İçerik üreticisi ekonomisi yirmi yıldır basit bir alışveriş üzerine kurulu: İçerik üreticileri kitleyi oluşturuyor, reklamverenler ise bu kitlenin erişimini kiralıyor. Bu dönem sona eriyor. Reklamcılık ortadan kalkmıyor ancak geleceği şekillendiren başka bir model ortaya çıkıyor: Hayranların abonelikler, topluluklar, deneyimler ve dijital ürünler için doğrudan içerik üreticilerine ödeme yapması. Doğrudan gelir elde etme modeli, 2033 yılına kadar 1,3 trilyon dolara ulaşacağı öngörülen içerik üreticisi ekonomisinin en hızlı büyüyen gücü konumunda (Grand View Research) ve içerik üreticilerine reklamcılığın hiçbir zaman sağlayamadığı bir şeyi sunuyor: kendi gelirlerinin kontrolü.

Azalea, 'Kariyerim boyunca içerik üreticilerinin yarattığı değerin, içerik üreticilerinin kendileri dışında her yere aktığını gördüm. Zaman zaman Stripe veya Shopify gibi bir şirket ortaya çıkıyor ve gücün kimde olduğunu değiştiriyor. SHIFT'in içerik üreticisi ekonomisi için bu şirket olacağına inanarak yatırım yapıyorum. Üstelik burada yalnızca markanın yüzü değilim, aynı zamanda şirketin ortağıyım' dedi.

SHIFT'in amiral gemisi platformu Fanvue, temmuz ayında 200 milyon dolarlık yıllıklandırılmış gelir seviyesini aştı. Şirket yalnızca beş ay önce 100 milyon dolar seviyesine ulaşmıştı ve bu performans Fanvue'yu içerik üreticisi ekonomisinin en hızlı büyüyen platformu haline getirdi. Platformda Cardi B, futbolcu Alisha Lehmann, WNBA yıldızı Kysre Gondrezick ve futbol gazetecisi Fabrizio Romano gibi isimler yer alıyor. Şirket, ocak ayında portföyünde Revolut, Anthropic ve xAI gibi şirketlerin bulunduğu yatırım kulübü Inner Circle liderliğinde 22 milyon dolarlık Seri A yatırım turunu tamamladı.

Fanvue, 2020 yılında Joel Morris, Will Monange ve Harry Fitzgerald tarafından kuruldu. Gençlik yıllarında 2,5 milyondan fazla aboneye sahip bir YouTube yıldızı olan Morris, bu modeli içeriden deneyimledi: Kitle kendisine aitti ancak gelir hayranlardan değil, reklamverenler üzerinden geliyordu. Fanvue bu modeli tersine çevirmek amacıyla kuruldu ve şirket büyüdükçe vizyon yalnızca platformun sınırlarını aşarak SHIFT'e dönüştü.

SHIFT, içerik üreticisi ekonomisinin gelir elde etme biçimini dönüştürmek amacıyla kuruldu. Yapının merkezinde, içerik üreticilerinin işlerini yönettiği yapay zekâ odaklı Fanvue platformu bulunuyor. SHIFT bunun etrafında, içerik üreticilerinin satabileceği ürün ve hizmetlerin kapsamını genişleten büyüyen bir uygulama ekosistemi, yapay zekâ destekli ve otonom yapay zekâ ajanlarına dayalı ticaretin yeni dönemine uygun ödeme altyapıları ve içerik üreticilerinin gelirlerini ölçeklendirmek üzere tasarlanmış finansal hizmetler geliştiriyor. SHIFT'in yapay zekâ araçlarını kullanan içerik üreticileri, bu araçları kullanmayanlara kıyasla üç ila altı kat daha fazla gelir elde ediyor.

SHIFT Kurucu Ortağı ve Eş CEO'su Joel Morris, 'Yapay zekâ, insanların internet üzerinden para kazanma biçimini kökten değiştiriyor ve Iggy gibi küresel bir yeteneğin SHIFT'e yatırım yapması, vizyonumuza duyulan inancın altını çiziyor' dedi.

SHIFT Kurucu Ortağı ve Eş CEO'su Will Monange, 'Yirmi yıl boyunca içerik üreticileri gerçekte yalnızca tek bir şeyi, kitlelerinin dikkatini satabiliyordu ve bunun tek alıcısı reklamverenlerdi. Yapay zekâ bu sınırı ortadan kaldırıyor' dedi.

SHIFT Kurucu Ortağı ve Operasyon Direktörü Harry Fitzgerald, 'Iggy, SHIFT ekibiyle aynı vizyonu paylaşıyor: tüm içerik üreticisi ekonomisinin üzerinde çalışacağı yapay zekâ altyapısını oluşturmak' dedi.

SHIFT Hakkında

SHIFT, içerik üreticisi ekonomisine yönelik bir yapay zekâ altyapı şirketidir. Şirketin yapısı; Fanvue platformunu, yapay zekâ motorunu, herhangi bir içerik üreticisi platformundaki ilk uygulama mağazasını ve ödeme ile finansal altyapıları kapsamaktadır. SHIFT, 2020 yılında kurulmuş olup genel merkezi Londra'dadır.

Fanvue Hakkında

Fanvue, aylık 17 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve 325 binden fazla içerik üreticisiyle içerik üreticisi ekonomisinin en hızlı büyüyen platformudur.

Iggy Azalea Hakkında

Iggy Azalea, dört kez Grammy'ye aday gösterilmiş, çoklu platin plak sahibi bir müzik sanatçısı, aktif girişimci ve yatırımcıdır.

İletişim Bilgileri

Ryan Michael Gilks

E-posta: [email protected]

Telefon: 07568490267

KAYNAK: Shift Holdings Ltd