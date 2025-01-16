Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Üsküdar’daki Kuleli Caddesi’nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı İSKİ'ye 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı.İSTANBUL (İGFA)- Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri Üsküdar’daki Kuleli Caddesi’nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğünü tespit etmişti.

Yapılan incelemede Marmara Denizi’nin kıyısındaki mansaptan, içinde kanalizasyon ve gıda atıklarının bulunduğu atık su çıkışı tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi’ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı İSKİ’nin deşarjının neden olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından “2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8.maddesine” istinaden İSKİ’ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulandı.

https://twitter.com/csbgovtr/status/1879828447725264986

8. MADDE NE DİYOR?

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun "Kirletme Yasağı" başlıklı 8. Maddesi’ne aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltmak.