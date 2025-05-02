İSKİ, Marmara Denizi’ni koruyacak stratejik bir projeyi daha hayata geçiriyor. Silivri Çanta bölgesinde başlayan Atık Su Toplama Kolektör Hattı Projesi sayesinde atık sular doğrudan arıtma tesisine yönlendirilecek. Böylece, bölgeden Marmara Denizi’ne atık su deşarjı engellenecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İSKİ, Silivri İlçesi Çanta Mevkiinde önemli bir çevre yatırımını hayata geçiriyor. Marmara Denizi’ni korumayı amaçlayan Çanta Atık Su Toplama Kolektör Hattı Projesi sayesinde, bölgedeki atık sular doğrudan Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine ulaştırılacak. Bu sayede Marmara Denizi’ne atık su deşarjı engellenecek, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesinin de önüne geçilecek.

ALTYAPI HATTI İLE ÇEVRE KORUMA GÜÇLENİYOR

Proje kapsamında, toplam 6.620 metre uzunluğunda atık su hattı planlandı. Bu hat sayesinde, Çanta Deresi ile Marmara Denizi’ne kontrolsüz atık su akışı tamamen engellenecek. Proje dahilinde 50 metrelik E-5 karayolu geçişi için 1.400 mm çapında betonarme borularla, 12 metre derinlikten atık su kolektörü imalatı açık kazı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

ÇALIŞMALAR İKİ ETAP HALİNDE YÜRÜTÜLECEK

İSKİ tarafından başlatılan, "Çanta Atık Su Toplama Kolektör Hattı Projesi’ kapsamında geçici trafik düzenlemeleri de yapılacak. Çalışmalar iki etap halinde yürütülecek. Birinci etapta Tekirdağ yönü, ikinci etapta İstanbul yönü trafiğe geçici olarak kapatılacak. Yol yönlendirme ve şerit daraltmaları yapılarak trafik akışı kontrollü olarak sağlanacak.

Çalışmanın ilk etabı kapsamında;

-Silivri, Çanta Sancaktepe Mahallesi Çanta Mevkii D-110 Karayolu Geçişi Kınalı Kavşağı Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, Tekirdağ istikameti, 30 Mayıs’a kadar trafiğe kapalı olacak. Bu süreçte trafik akışı tek şerit olarak İstanbul istikametinden sağlanacak.

-Çerkezköy Tekirdağ Kavşağı 30 Haziran'a kadar trafiğe kapalı olacak. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak.