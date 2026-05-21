Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa iş dünyasının küresel ölçekte büyümeye devam ettiğini belirterek 2030 vizyonu kapsamında üretim, ihracat ve teknoloji odağında hedeflere dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa iş dünyasının üretim ve ihracat gücüyle küresel ölçekte daha iddialı bir konuma geldiğini söyledi.

Kuş, güçlü ekonominin bağımsızlığın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, ülkelerin geleceğinin üretim kabiliyeti, teknoloji geliştirme iradesi ve nitelikli insan kaynağıyla şekillendiğini ifade etti. Bursa'nın girişimci ruhunu ortak akılla büyütmeyi hedeflediklerini belirten Kuş, BTSO'nun projeleriyle iş dünyasına yön vermeye devam ettiğini kaydetti.

BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen HOMETEX Fuarı'na da değinen Kuş, organizasyonun ev tekstili sektörünün dünya çapındaki en önemli buluşmalarından biri olduğunu söyledi. Fuarın 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde açıldığını hatırlatan Kuş, üretim gücü ve marka değerinin ülkelerin geleceğini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Dış ticaret faaliyetlerine ilişkin bilgi de veren Kuş, Ticaret Bakanlığı destekleriyle 7 UR-GE projesi kapsamında 160 kişilik heyetle Etiyopya'ya ticaret programı düzenlediklerini belirtti. Programın Türkiye'den Etiyopya'ya yapılan en geniş kapsamlı ticaret heyeti olduğunu ifade eden Kuş, Bursa firmalarının Addis Ababa'da 2 bini aşkın şirketle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktardı.

'Bursa iş dünyası yeni pazarlar için cesaretle yola çıkmaya devam edecek' diyen Kuş, hedeflerinin Bursa'yı daha rekabetçi, yenilikçi ve güçlü bir ekonomi merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise dijital ve yeşil dönüşümün küresel rekabetin belirleyici unsurları haline geldiğini belirterek, Bursa iş dünyasının bu sürece uyum sağlamasının kritik önem taşıdığını ifade etti. Uğur, sürdürülebilir üretim ve çevre odaklı dönüşüm çalışmalarının hız kazanması gerektiğini vurguladı.