DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TETSİAD öncülüğünde, BTSO iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX 2026 Ev Tekstili Fuarı'nı ziyaret ederek DOSABSİAD üyesi firmalarla bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Ev tekstili sektörünün dünyadaki önemli buluşmaları arasında yer alan HOMETEX 2026 Ev Tekstili Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahinler, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar, bu yıl da yerli ve yabancı profesyonelleri aynı platformda buluşturdu.

Yaklaşık 600 firmanın katılım sağladığı fuarda, 200'e yakın Bursalı firma ile 45'e yakın DOSABSİAD üyesi firma da ürünlerini ve yeni koleksiyonlarını sergiledi. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp; Başkan Yardımcıları M. Akif Dikici ve Şerife Faidelibaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Sena Çevikel ve Muhammet Ali Yücel ile birlikte fuarda yer alan DOSABSİAD üyesi firmaların stantlarını ziyaret etti.

Firma temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde ev tekstili sektörünün mevcut durumu, üretim süreçleri, ihracat pazarları, teknoloji yatırımları ve yeni dönem beklentileri değerlendirildi.

'VERİMLİLİK, MARKALAŞMA VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ARTIK DAHA DA KRİTİK'

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, ev tekstili sektörünün Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü dünyaya taşıyan stratejik alanlardan biri olduğunu belirterek 'HOMETEX, firmalarımızın üretim kabiliyetini, tasarım gücünü ve ihracat vizyonunu uluslararası alıcılarla buluşturan çok kıymetli bir platform. Bugün sektörümüzün en önemli gündemleri arasında artan üretim maliyetleri, finansmana erişim, nitelikli iş gücü ihtiyacı ve küresel pazarlarda rekabet gücünü koruma çabası yer alıyor. Bu süreçte verimlilik, markalaşma, tasarım ve katma değerli üretim firmalarımız açısından daha da kritik hale geliyor' dedi.

'SEKTÖRÜN DÖNÜŞÜMÜNE DİJİTALLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖN VERİYOR'

Fuarda teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim başlıklarının öne çıktığını ifade eden Kutlualp, 'Dijital baskı teknolojileri, çevre dostu üretim yaklaşımları, sürdürülebilir kumaşlar ve tasarım odaklı koleksiyonlar sektörün dönüşüm yönünü açıkça gösteriyor. Ev tekstilinde rekabet artık daha hızlı, esnek, yenilikçi ve katma değeri yüksek üretim anlayışıyla şekilleniyor' ifadelerini kullandı.

Bursa'nın ev tekstili ihracatındaki güçlü konumuna da dikkat çeken Kutlualp, 'Bursa; köklü tekstil birikimi, güçlü sanayi altyapısı, organize sanayi bölgeleri, lojistik avantajları ve yetişmiş insan kaynağıyla Türkiye'nin ev tekstili ihracatına önemli katkılar sunuyor. DOSAB bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın HOMETEX'teki güçlü temsili, Bursa'nın üretim kalitesini ve ihracat potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. DOSABSİAD olarak üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve ülkemize değer katan tüm üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.