TÜİK verilerine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde istihdam endeksi yıllık yüzde 1,4, çalışılan saat endeksi yüzde 2,4, brüt ücret-maaş endeksi yüzde 44,7 arttı. Saatlik işgücü maliyeti ise yıllık yüzde 41,5 yükseldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı I. çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri’ni açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde İstihdam Endeksi yıllık yüzde 1,4 artarken (sanayi -yüzde 2,0, inşaat yüzde 2,7, ticaret-hizmet yüzde 3,1), çeyreklik bazda yüzde 0,2 azaldı.

Sanayi sektöründe düşüş gözlenirken, ticaret-hizmet sektörleri en yüksek artışı gösterdi. Söz konusu istatisiki verilere göre çeyrek rapora yansıyan diğer endekslere ilişkin veriler ise şöyle:

Çalışılan Saat Endeksi: Yıllık yüzde 2,4 arttı (sanayi -yüzde 0,6, inşaat yüzde 2,1, ticaret-hizmet yüzde 4,2). Çeyreklik yüzde 1,6 yükseldi.

Brüt Ücret-Maaş Endeksi: Yıllık yüzde 44,7 arttı (sanayi yüzde 38,5, inşaat yüzde 43,3, ticaret-hizmet yüzde 49,1). Çeyreklik yüzde 10,5 arttı.

Saatlik İşgücü Maliyeti: Yıllık yüzde 41,5 arttı (sanayi yüzde 39,6, inşaat yüzde 41,4, ticaret-hizmet yüzde 43,0). Çeyreklik yüzde 8,5 yükseldi.

Saatlik Kazanç Endeksi: Yıllık yüzde 41,4, çeyreklik yüzde 8,8 arttı.

Saatlik Kazanç Dışı Maliyet: Yıllık yüzde 42,1, çeyreklik yüzde 6,6 yükseldi.