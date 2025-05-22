Düzce’de bir kıraathanede çıkan tartışma, bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi yaralandı, şüpheli polis tarafından yakalandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak’taki bir kıraathanede, üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sözlü başlayan tartışma, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, olayda S.A. adlı kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan şüpheli S.Ü., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.