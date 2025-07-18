İş insanı ve eski AK Parti Meclis Üyesi Adayı Yüksel Eroğlu, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek Ağrılıların İstanbul’daki sosyal ve siyasal etkisini değerlendirdi. Ziyarette iş birliği fırsatları konuşuldu.AĞRI (İGFA) - Sancaktepe’de faaliyet gösteren Yazarlar Yapı Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı ve eski AK Parti Meclis Üyesi Adayı Yüksel Eroğlu, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti’ni (OGC) ziyaret etti.

Ziyarette, İstanbul’daki Ağrılı vatandaşların sosyal ve siyasal konumu, Ağrı ve İstanbul’daki siyasi gelişmeler ile sivil toplum kuruluşlarının rolü üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirildi. Eroğlu, İstanbul’da yaşayan Ağrılıların giderek artan etkisine vurgu yaparak, “Ağrılılar, İstanbul’da güçlü bir nüfusa sahip. Bu kitle, iş dünyasında, siyasette ve sivil toplumda önemli sorumluluklar üstleniyor. Aidiyet duygusu ve çalışkanlıklarıyla bulundukları yere değer katıyorlar” dedi.

OGC Genel Başkanı Nihat Aydın ise, Yüksel Eroğlu’nun nazik ziyaretinin kendisini memnun ettiğini belirtti. Eroğlu'nun iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra hemşehrilerine verdiği değer ve samimi yaklaşımıyla takdir topladığını ifade eden Başkan Aydın, "Ağrılıların İstanbul’daki yükselen gücü hepimizi gururlandırıyor. Cemiyet olarak bu birlikteliği güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyaret, gelecekteki ortak projeler ve iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesiyle sona erdi.