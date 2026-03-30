ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlendiği belirlenen bir balistik mühimmatı etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Mühimmatın Türk hava sahasına yöneldiği tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında, 'Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmaktadır. Bölgedeki gelişmeler, millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir' ifadelerine yer verildi.