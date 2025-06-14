İran’ın İsrail’e dün yaptığı füze saldırılarının ardından gece sabaha karşı 3 füze ile daha saldırdı. İlk belirlemelere göre İsrail’de 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. İsrail’in saldırılarından dolayı İran’daki Fordo, İsfahan ve Natanz nükleer tesislerinde hasar oluştu, radyasyon ve kimyasal sızıntı tehlikesi yaşanıyor.

İRAN (İGFA) – İsrail’in İran’ı vurmasının ardından İran’da halk sokağa dökülmüş, savaş gösterileri yapmıştı.

Dün İsrail’e füzelerle saldıran İran, sabaha karşı İsrail’e 3 salvo füze saldırısında bulundu. İlk belirlemelere göre İsrail’de 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

İran’ın dünden bu yana İsrail’e yaptığı füze saldırılarında toplam 3 kişi öldü, 91 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail’in saldırılarından dolayı İran’daki Fordo, İsfahan ve Natanz nükleer tesislerinde hasar oluştu, radyasyon ve kimyasal sızıntı tehlikesi yaşanıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve İran kaynakları, Fordo, İsfahan ve Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu belirtiyor.