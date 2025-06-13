İsrail'in İran'ın Tebriz kentine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı artıyor. Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar İsrail rejiminin saldırılarında 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.

Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığınıbildirmişti.

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu Tahran'da ise 78 kişi hayatını kaybederken, 329 kişi yaralandı.

İsrail saldırısında İran, En Güçlü 4 İsmini Kaybetti

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında, Tahran yönetiminin güvenlik ve savunma kadrosunun en kritik isimleri hayatını kaybetti.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade ve Dini Lider Hamaney’in yakın danışmanı Ali Şemhani’nin öldüğü açıklandı.

Hüseyin Selami – Devrim Muhafızları Komutanı

İran'ın en güçlü askeri kurumu olan Devrim Muhafızları Ordusu’nun başında bulunan Tümgeneral Hüseyin Selami, doğrudan Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı çalışıyordu. 2019’dan bu yana bu görevi yürüten Selami, İran’ın yurt dışı askeri operasyonlarını koordine eden en önemli isimdi. Selami, aynı zamanda İran’ın İsrail’e yönelik doğrudan füze saldırılarında da aktif rol oynamıştı.

Muhammed Bakıri – Genelkurmay Başkanı

2016 yılından bu yana İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Bakıri, ordunun tüm operasyonel faaliyetlerinden sorumluydu. Suriye iç savaşında İran’ın askeri varlığını yöneten ve Suudi Arabistan’la son dönemdeki diplomatik temaslarda da önemli rol oynayan Bakıri, ABD’nin yaptırım listesinde yer alıyordu.

Emir Ali Hacızade – Hava Kuvvetleri Komutanı

Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Devrim Muhafızları'nın hava ve uzay kuvvetlerinden sorumluydu. İran’ın balistik füze programı ve insansız hava aracı (İHA) teknolojilerinin gelişmesinde kilit rol oynayan Hacızade, aynı zamanda 2020 yılında yanlışlıkla düşürülen Ukrayna yolcu uçağı nedeniyle de tartışmaların odağındaydı.