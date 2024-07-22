İpsala Karaağaç Köyü’nden Enis Engin, Çek Cumhuriyeti’nde katıldığı uluslararası zeka ve spor oyunlarında 4 madalya kazandı. Köy Muhtarlığı ve sponsorların desteği ile yarışmaya katılarak Türkiye’yi temsil eden Engin, Karaağaç Köyü’nün gururu oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Karaağaç Köyü’nde yaşayan Enis Engin, Çek Cumhuriyeti’nde yapılan uluslararası Mangala oyunları Dünya Kupası 2024, Bulmaca oyunlarında Türkiye’yi temsil etti.

Enis’in büyük başarı, yaşadığı köyde sevinçle karşılandı.

Karaağaç Köyü Muhtarlığı tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Uluslararası yarışmada 4 madalya Karaağaç köyümüze geldi. Karaağaç köyümüzün medar-ı iftiharı olan Enis Engin, zeka ve spor oyunları kapsamında ülkemizi temsil etmek için Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Mangala oyunları Dünya Kupası 2024, Bulmaca oyunlarında Pardubice’de 10 gün süren yarışma sonunda madalyalar ile ülkesine geri döndü. Köy muhtarlığı heyetimiz ve köylülerimiz tarafından sevinçle karşılanan Enis, vermiş olduğu sözü tutarak 4 ayrı dalda madalyalar kazanarak göğsümüzü kabarttı. Enis Engin yarışmalarda Dokuzkumalak blitz amatörler 3’üncülük, Mangala blitz gençler 3’üncülük, Bestemşe gençler 2’ncilik, Dokuzkumalak gençler 3’üncülük kazandı. Enis’in şampiyonluk yolunda maddi manevi yanında yer alan, Muhtarlığımız vesilesiyle ismini duyup yanında olan sponsorlarımıza ayrıca bir teşekkür ederiz.” ifadeleri yer aldı.