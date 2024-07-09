İpsala Bayrambey Mahallesi Enez Caddesinin ismi Dr. Sadık Ahmet Caddesi olarak değiştirilecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Belediyesi Temmuz Ayı Meclis toplantılarında verilen bir önerge ile İpsala Bayrambey Mahallesi Enez Caddesinin Yunanistan Türk Azınlığı liderlerinden Dr. Sadık Ahmet'in isminin verilmesi kararlaştırıldı.

AK Parti grubunun teklifi üzerine söz alan Belediye Başkanı Mehmet Kerman, “Türkiye'nin birçok ilinde cadde, sokak ve okullara ismi verilen Yunanistan'daki soydaşlarımızın lideri Dr. Sadık Ahmet'e yakışır İlçemizin en iyi caddenin ismini vermeliyiz. Burasıda Enez Caddesi “diye konuştu.

Daha sonra Meclis gruplarının dilek ve önerileri görüşüldü. Meclise verilen aranın ardından tüm Meclis üyelerinin oylarıyla Enez Caddesinin isminin Dr. Sadık Ahmet Caddesi olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman oylamanın ardından yaptığı konuşmada, özellikle CHP grubuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek, 24 Temmuz'da Dr. Sadık Ahmet'in ölüm yıldönümünde İpsala'da Cadde isminin değiştirilmesi için tören düzenleneceğini açıkladı.