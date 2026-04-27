Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi, çocukların uğrak noktası olmaya devam ediyor. 20-26 Nisan tarihleri arasında farklı okullardan gelen 185 öğrenci, düzenlenen etkinliklerle hem eğlendi hem öğrendi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'nde çocuklara yönelik birbirinden renkli ve öğretici etkinlikler düzenleniyor.

Merkezde ağırlanan öğrenciler; bilim, tasarım ve mutfak atölyelerinde gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarla keyifli anlar yaşıyor. 20-26 Nisan tarihleri arasında çeşitli okullardan gelen 185 öğrenci, bilim, tasarım ve mutfak atölyelerindeki etkinliklere katıldı. Çocuklar hem yeni bilgiler edinme fırsatı buldu hem de sosyal becerilerini geliştirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sosyal projelerin önemine dikkat çekilerek, 'Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın sosyal yaşamına değer katacak projeleri önemsiyor ve hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımızın öğrenirken eğlenmesini sağlamak amacıyla kurduğumuz Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'nde, alanında uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız, çocuklarımızın öğrenirken keyifli, verimli ve dolu dolu vakit geçirmelerini de sağlamaktır' denildi.