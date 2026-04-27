Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin trafik yükünü hafifletmek ve vatandaşlara daha modern bir ulaşım imkânı sunmak amacıyla Aşağı Söğütönü Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki yol genişletme ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - ​Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin 2026 yatırım programındaki yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Aşağı Söğütönü Mahallesi TOKİ Kavşağı ile TED Koleji arasında kalan bölgede yürütülen yol genişletme çalışmaları, bölge halkı ve sürücüler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

​KAMULAŞTIRMA TAMAMLANDI, EKİPLER SAHAYA İNDİ

​Yol Yapım Sorumlusu Ömer Çoban'ın verdiği bilgilere göre; imar planı kapsamındaki kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler bir aydır bölgede yoğun bir mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında sadece yol genişletmekle kalınmıyor; ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince yağmur suyu ve altyapı çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

​HEM SÜRÜCÜLERE HEM DE YAYALARA MÜJDE

​Proje tamamlandığında 100. Yıl Bulvarı sadece araç trafiği için değil, yayalar ve bisikletliler için de daha konforlu hale gelecek. Yeni yapılacak olan; geniş kaldırımlar, modern bisiklet yolları, yenilenmiş asfalt kalitesi ile Eskişehirliler Avrupa standartlarında bir bulvara kavuşacak.

​VATANDAŞ VE ESNAF MEMNUN

Çalışmaların yapıldığı bölgedeki esnaflar, yolun daha önce çok dar olduğunu ve trafik sıkışıklığına neden olduğunu belirterek, 'Genişleme çalışmasıyla işlerimizin ve ulaşımın daha rahatlayacağını düşünüyoruz. Ayşe Başkanımıza teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandılar.