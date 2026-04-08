Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, Keşan'da toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biriyle kutlanmaya başladı. 10 Nisan Polis Günü kapsamında düzenlenen programların ilk ayağı olan kan bağışı kampanyasında, Keşan polisi 'yaşatmak için' kolları sıvadı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kan bağışı için kurulan Kızılay çadırında, emniyet personeli ve polis memurları kan bağışında bulunmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Türk Kızılayı ile koordineli olarak yürütülen kampanya dahilinde, emniyet bahçesine kurulan bağış çadırı gün boyu personelin yoğun ilgisine sahne oldu.

Emniyet müdürlüğü çalışanları, sadece asayişi korumakla değil, kan bağışıyla da vatandaşın yardımına koşmaya hazır olduklarını bir kez daha gösterdi.

Kızılay yetkilileri, Keşan polisinin bu duyarlı yaklaşımının kan stoklarına önemli bir katkı sağladığını belirterek teşkilat mensuplarına teşekkür etti.