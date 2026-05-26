Bursa'da İnegöl Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara 6 bin adet ücretsiz çiçek dağıttı. Bu anlamlı uygulama ile İnegöl'de mezarlıklar çiçek açtı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından her bayram öncesi gerçekleştirilen mezarlıklarda ücretsiz çiçek dağıtımı, bu bayramda da sürdürüldü. Dağıtılan çiçeklerle mezarlıklar, ziyaretçiler tarafından adeta birer çiçek bahçesine dönüştürülerek bayrama hazır hale getirildi.

6 BİN ÇİÇEK DAĞITIMI YAPILDI

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile Defin Hizmetleri Müdürlüğü'nün ortak çalışması kapsamında; Mesudiye dere boyu ve Mesudiye cami içi, Alanyurt köy içi, İsaören Kent Mezarlığı, Huzur Mahallesi Mezarlığı, Tahtaköprü, Kurşunlu, Akhisar, Yeniceköy ve Cerrah mezarlıkları olmak üzer 10 farklı mezarlıkta toplam 6 bin çiçek dağıtıldı. Mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, aldıkları çiçekleri yakınlarının kabirlerine dikerek alanları adeta birer çiçek bahçesine dönüştürdü.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, mezarlıkların rengârenk görüntüsü bayram öncesi manevi atmosferi daha da güçlendirdi. İnegöl Belediyesi'nin bu anlamlı hizmeti, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.