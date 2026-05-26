Artvin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreni, yoğun katılım ve samimi görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliği tarafından organize edilen programda protokol üyeleri, kamu kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

Bayram arifesinde Artvin Öğretmenevi'nde düzenlenen törende birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı. Program boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenen Artvin Valisi Turan Ergün ve protokol üyeleri, bayramlaşarak sohbet etti. Samimi atmosferin hakim olduğu törende, bayramların toplumsal kaynaşma açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Törende konuşan Vali Turan Ergün, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için tüm kurumların koordineli şekilde görev başında olduğunu belirtti. Bayram süresince emniyet, jandarma, sahil güvenlik, sağlık ekipleri, AFAD, il özel idaresi, karayolları ekipleri ve belediyeler dahil olmak üzere yaklaşık bin 600 kamu personelinin nöbet sistemiyle görev yapacağını ifade eden Ergün, vatandaşların güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Vali Ergün, özellikle kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, fiyat kontrolleri ve hijyen denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. Bayram boyunca bölgede etkili olması beklenen yağışlı havaya da dikkat çeken Ergün, zaman zaman meydana gelebilecek heyelan, su taşkını ve yol kapanmalarına karşı ekiplerin hazır beklediğini ifade etti.

Artvin'in yaz aylarında nüfusunun önemli ölçüde arttığını dile getiren Ergün, özellikle köylerde yoğunluk yaşandığını belirtti. Bayram tatili nedeniyle şehirlerarası yollarda trafik hareketliliğinin arttığını vurgulayan Ergün, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını ifade eden Ergün, yorgun araç kullanılmaması, emniyet kemeri takılması, hız limitlerine uyulması ve seyir halinde telefon kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Özellikle Sarp Sınır Kapısı üzerinden geçişlerde bayram döneminde büyük artış yaşandığını belirten Ergün, sahil yolunda trafik yoğunluğunun dikkat çekici seviyelere ulaştığını kaydetti.

Vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen Ergün, 'Bayram bayram gibi geçsin, acı yaşanmasın' diyerek trafik güvenliği konusunda hassasiyet çağrısında bulundu.

Program sonunda vatandaşlar protokol üyeleriyle sohbet ederek bayramlaştı.