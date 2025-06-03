İpsala’nın Koyuntepe Köyü’nde yapılan ve heyecanlı geçen muhtarlık seçimlerinin ardından yeni muhtarı belirlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplam 824 seçmenden 653'ünün sandık başına gittiği seçimlerde, Ergin Yıldız en çok oyu alarak muhtarlık görevine seçildi.

Seçim sürecinde kullanılan 653 oydan 640'ı geçerli sayılırken, 13 oy geçersiz kabul edildi. Adayların aldığı oylar ise şu şekilde sıralandı:

-Ergin Yıldız: 212 oy

-Ergün Badır: 204 oy

-Ersin Kalın: 140 oy

-Şermin Tuncalı: 67 oy

-Tamer Korur: 17 oy

Başa baş bir mücadelenin yaşandığı seçimlerde, Ergin Yıldız en yakın rakibi Ergün Badır'ı sadece 8 oy farkla geride bırakarak muhtarlık koltuğuna oturdu. Koyuntepe Köyü sakinleri, yeni muhtar Ergin Yıldız'ın köy için hayırlı hizmetler yapmasını bekliyor.