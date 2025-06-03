Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Veysel Karani Mahallesi’nde bulunan Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi’ni ziyaret ederek kurban satışı için Osmangazi’ye gelen besiciler ve vatandaşlarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Osmangazi’de kurulan kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Osmangazi Belediyesi, vatandaşların rahat, huzurlu ve hijyenik ortamda kurban alışverişini yapabilmesi için Veysel Karani Mahallesi’nde bulunan Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi ile Geçit Mahallesi’nde kurban satış alanı oluşturdu. Osmangazi Belediyesi tarafından oluşturulan iki kurban satış alanında, besicilere ve vatandaşlara temiz ve hijyenik ortamda kurbanlık alışverişi yapma imkanı sunuluyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Veysel Karani Mahallesi’nde hizmet veren Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi’ndeki kotraları gezerek küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında hayvan yetiştiricileri ve vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.

“Pazarda genel anlamda memnuniyet var”

Veysel Karani Mahallesi’nde bulunan Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi’ni gezdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Türkiye’nin çeşitli illerinden hayvanlarını satmak için gelen yurttaşlarımızla görüştük. Satışlar genel anlamda güzel gidiyor. Yem maliyetinin ve nakliye ücretlerinin yüksek olması kurbanlık hayvan fiyatların artmasına neden oluyor. Bu durum da kurban almak isteyen yurttaşlarımızı etkiliyor. Pazarda gördüğümüz kadarıyla bir hareketlilik var. Vatandaşlarımızda memnuniyeti gördük. İmkanı olan vatandaşlarımız inşallah kurban ibadetlerini yerine getirecekler. Buraya hayvanlarını getiren yetiştiricilerin de emeklerinin karşılığını alarak memleketlerine mutlu bir şekilde dönmelerini diliyorum. Herkes için güzel bir Kurban Bayramı olsun. Allah yenilerine erdirsin” dedi.

“Belirlenen bölgeler dışında kesim yapılmamasını rica ediyoruz”

Sokak araları, caddeler ve kesim alanı olmayan noktalarda kesim yapılmaması gerektiğini dile getiren Başkan Aydın, “Kesim alanı olarak belirlenen noktaların dışında yapılan kesimler, hijyen ve çevre temizliği açısından sıkıntılara ve istenmeyen görüntülere sebep olabiliyor. Yurttaşlarımız kontrollü temizliği yapılan, zabıta ve veteriner hizmetlerinin olduğu noktalarda kesimlerini yaparlarsa, hem çevre temizliği hem de insan sağlığı için doğru bir iş yapmış olurlar. Özellikle belirlenen bölgeler dışında kesim yapılmamasını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.