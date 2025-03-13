Edirne'de İpsala Kaymakamlığı, Ramazan ayı kapsamında 1000 aileye gıda kolisi ve 5’er kilo İpsala pirinci dağıtımına başladı.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde Kaymakamlık, ihtiyaç sahibi bin aileye ramazan kolisi ve 5'er kilogram ise İpsala Pirinci dağıtımına başladı.

Yardımlar, İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından ulaştırılırken, hayırsever vatandaşların da desteğiyle ihtiyaç sahiplerine destek olunuyor.

Yardımların hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin edildiği belirtilirken, desteklerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

İpsala Kaymakamlığı yetkilileri, yapılan yardımların Ramazan ayının dayanışma ruhunu yansıttığını belirtirken vatandaşlar ise, yapılan bu anlamlı destekten ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.