Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Mart 2025 Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji özellikle Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.