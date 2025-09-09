Edirne'de İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Fen Lisesi’ni kazanan öğrencileri makamında kabul ederek kendilerine hediye takdim etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede Fen Lisesi’ni kazanan öğrencileri makamında misafir etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Sevgili, başarılarının önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Sevgili, onların eğitim hayatlarında daha büyük başarılar elde etmelerini temenni etti.

Öğrencilerin azim ve gayretini takdir eden Sevgili, “Başarılarının devamını diliyoruz.” ifadeleriyle eğitim yolculuklarında kendilerine destek olacaklarını belirtti.