İstanbul Planlama Ajansı (İPA) yetkilileri Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi, sürdürülebilir yerel yönetim anlayışını güçlendirme hedefiyle önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İstanbul Planlama Ajansı Yerel Yönetimler Marmara Bölgesi Koordinatörleri Cem Kılıç ve Ali Rıza Değirmenci Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile görüşerek, yerel yönetimlere yönelik çalışmalar ve bölgesel iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

İPA yetkilileri ziyaret kapsamında Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile Keşan’daki yerel yönetimin sorunları ve çözüm önerileri üzerine detaylı bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, özellikle sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yapılabilecek ortak projeler üzerinde duruldu.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, “İPA yetkilileri Kılıç ve Değirmenci’ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Keşan’da daha güçlü ve sürdürülebilir bir yerel yönetim anlayışı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Planlama Ajansı ile yapılan bu görüşme, Keşan Belediyesi’nin yönetiminin gelişimine önemli katkılar sağlayacak.