İnşaat sektörü 2024 yılında 9,4 büyürken, sektördeki büyüme malzemesi sanayi üretimine yansımadı. Şubat verilerini açıklayan Türkiye İMSAD, sıkılaştırma politikalarının sektör etkisinin sınırlı olduğunu raporladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu’nun Şubat 2025 sonuçlarını açıkladı.

İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artarken, inşaat sektörü ise 2024’te yüzde 9,3 büyüdüğünü raporlayan Türkiye İMSAD; inşaat sektöründeki yüksek büyümenin malzeme sanayi üretimine yansımadığı ve talebin stoklardan karşılandığına dikkati çekti.

Türkiye İMSAD tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’na göre, inşaat sektörünün 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 8,7 büyüdüğü ve 2024 yılı üçüncü çeyrekteki büyümesinin ise yüzde 9,2’den yüzde 11,1 oranına güncellendiği paylaşıldı.

Sıkılaştırma politikalarının inşaat sektörüne etkisinin sınırlı olduğu belirtilirken, deprem bölgesindeki yeniden imar faaliyetleri, yerel seçimler sonrası kentsel dönüşüm ve diğer inşaat faaliyetlerinin destekleyici nitelikte olduğu vurgulandı.

Rapora göre, inşaat sektörü son 9 çeyrektir büyüme gösterdi.

İnşaat sektöründeki yüksek büyümenin oluşturduğu iç talebin büyük ölçüde stoklardan karşılandığına mercek tutuldu. Satış kanalları, bayiler ve üretici firmaların stoklarını kullandığı bilgisi paylaşıldı.