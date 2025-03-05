Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış görülmekle birlikte cari dengenin devamını beklediklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şubat ayına yönelik açıklanan dış ticaret verilerini değerlendirdi.

İhracatın Şubat ayında parite etkisinin gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 daralırken ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleştiğini belirten Bakan Şimşek, paylaşımında, Şubat ayında ithalatın yıllık yüzde 3,8 artarken altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldığını ve böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileştiğini kaydetti.

Bakan Şimşek, yaptığı değerlendirme paylalşımında, "Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB’nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz. Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.