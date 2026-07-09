Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, mayısta aylık yüzde 1,87, yıllık ise yüzde 29,84 artış gösterdi. İşçilik maliyetlerindeki yükseliş, malzeme maliyetlerini geride bıraktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı. Mayıs verileri, inşaat sektöründe maliyet artışlarının sürdüğünü, özellikle işçilik kalemindeki yükselişin genel maliyet artışında belirleyici olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,87, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,84 arttı. Toplam inşaat maliyetlerinde aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,77, işçilik endeksi ise yüzde 2,04 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 28,62, işçilik maliyetleri yüzde 32 artış kaydetti.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ YÜZDE 28,56 YÜKSELDİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, mayısta aylık yüzde 1,96, yıllık ise yüzde 28,56 arttı. Bu dönemde bina inşaatında malzeme endeksi aylık yüzde 2,08, işçilik endeksi yüzde 1,75 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 26,93, işçilik maliyetleri yüzde 31,34 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI DAHA YÜKSEK

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,60, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,06 arttı. Bu grupta aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,85, işçilik endeksi yüzde 3,08 yükselirken, yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 33,91, işçilik maliyetleri ise yüzde 34,34 artış kaydetti.