Tarihin seyrini değiştiren İnönü Zaferi'nin 104. yılı Bilecik'te gururla anıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İnönü Zaferi'nin 104. yıldönümü, Valimiz Sayın Şefik Aygöl'ün katılımıyla düzenlenen programlarla anıldı.

Anma etkinlikleri, Metris Tepe'de saygı duruşu ile başladı. Ardından anıt ziyaret edilerek saygı defteri imzalandı.

Daha sonra Doruk Şehitliği'ne gidilerek şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı ve dualar edildi.

Program, Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde (Akpınar Şehitliği) devam etti. Burada çocuklar tarafından şiirler okunarak şehitlerimiz anıldı. Kuran tileveti ve dualar edilerek şehitlerimize allahtan rahmet dilendi. Protokol üyeleri tarafından yapılan konuşmalarda, İnönü Zaferi'nin milletimizin bağımsızlık yolundaki önemli dönüm noktalarından biri olduğu vurgulandı.

Vali Şefik Aygöl, "Milletimiz, hürriyet ve bağımsızlık uğruna, imkansızlıklar içinde büyük bir inanç ve azimle mücadele etmiştir. Tarihin dönüm noktalarından biri olan İnönü Zaferi, bu mücadelenin en önemli nişanelerinden biridir. Bu vesileyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Program, Vali Aygöl’ün öğrencilerle birlikte şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakması ve dua edilmesiyle son buldu.