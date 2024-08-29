İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan ve konuğu olduğu Gündem Özel programında İnegöl’e dair önemli açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Millet Bahçesi’nin 450 dönümlük bir araziye sahip olduğunu kaydeden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Millet Bahçesi yarımada hüviyetinde, etrafında Boğazköy Barajımız var. Bu alan daha farklı bir çalışma olacak. Yeni millet bahçemiz küçük bir dağ görünümlü bahçe olacak. Eski kayıtlarımızda bu bölge bal ormanı olarak geçiyor. Dolayısıyla biz alanı koruyarak, bitki örtüsünü ve habibatını muhafaza ederek alanı kullanılır alana dönüştürüyoruz. Burası da bisiklet, yürüyüş yolları, spor yapıları, piknik yapılabilecek imkanları ve seyir teraslarıyla tamamlandığında İnegöl’ün ve çevresinin istifade edeceği bir alana dönüşecek. Bizim hedefimiz geçen yıl bu bahçeyi tamamlamaktı ancak özellikle yaşadığımız deprem sonrasında planlar biraz değişti. Finansman konusunda bir miktar takviyeye ihtiyaç olacak. Bu projelerin başlangıcı da yapımı da zordur ama tamamlandığında keyifli bir şekilde kullanılacak. İnegöl’de denizimiz yok ama o bölgede barajı, suyu görebileceğiz. Eğer planlandığı gibi giderse tekne gezintilerinin yer aldığı bir fonksiyonu da kazandırmak istiyoruz. Bu da İnegöl’de yeni bir çalışma olacak. Biz o barajı, hem sulama olarak hem de turizm açısından değerlendirmeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: igf