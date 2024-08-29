Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde gölet bakım, onarım ve genişletme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 100 dekarlık tarım arazisinin sulama imkanı bulacağı çalışmayla bölgedeki tarımsal üretimin artacağı belirtildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Pınarköy Mahallesi’ndeki gölette bakım ve genişletme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaların, gölet alanının genişletilmesi, su tutma kapasitesinin artırılması ve yeni gövde imalatını içerdiği belirtildi. Kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak olan çalışmayla yaklaşık 100 dekar tarım arazisinin sulama imkânı bulacağı ifade edildi.

GÖLET TARIM ARAZİLERİNE SULAMA YAPACAK

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanvekili Ali Osman Kaplan, Pınarköy Mahallesi’ndeki gölet inşaatının köylüler tarafından beklenen bir proje olduğunu belirtti. Kaplan, “İnşaat tamamlandığında, göletin 100-150 metre aşağısındaki tarım arazilerine sulama yapılacak. Kışın yağacak yağmur ve kar sularıyla dolacak bu gölet, hem yağmur suyu hasadı yapacak hem de yeraltı ve yüzey sularını zenginleştirerek Gediz ve denize giden suların depolanmasını sağlayacak. Bu tesisler, bölgemiz için çok faydalı olacak” dedi.