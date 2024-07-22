İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Novapark AVM’de açılacak olan File Market’e 3 ayrı alanda 20 personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Novapark AVM’de açılacak olan File Market’e 20 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

3 AYRI ALANDA 20 PERSONEL ALINACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, File Market firmasında çalışmak üzere 3 ayrı alanda 20 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan File Market firması, kasa reyon görevlisi, kasap ve şarküteri personeli, meyve sebze personeli alımı yapacak.’’

BAŞVURULAR 24 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ ALINACAK

“File Market firması personel alımı için başvurular 24 Temmuz Çarşamba günü 14.00’da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası zemin katındaki çok amaçlı salonda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

File Market tarafından iletilen genel şartlarda ise; ‘’Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip, kişisel bakım ve hijyen kurallarına özen gösteren, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen. Kasa reyon görevlisi için lise mezunu olmak, kasap ve şarküteri personeli için deneyimli ya da yetiştirilmek üzere, et ve et ürünleri konusunda en az 2 yıl deneyimli. Meyve ve sebze personeli için deneyimli ya da yetiştirilmek üzere ve sebze meyve alanında deneyimli’’ şartları aranmakta.