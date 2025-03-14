Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin teravih programları kapsamında Cerrah Merkez Camisinde İnegöllülerle buluşan Hafız Osman Bostancı, kuranı kerim tilavetiyle gönülleri mest etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifte birbirinden değerli hafızları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

11 ayrı teravih programı kapsamında Perşembe akşamı Hafız Osman Bostancı Cerrah Mahallesi Merkez Camisinde İnegöllülerle bir araya geldi. Teravih namazı öncesi kuranı kerim tilavetleriyle gönülleri mest eden Hafız Osman Bostancı, ardından teravih namazını da kıldırdı. Teravih namazına sadece Cerrah değil, adeta İnegöl’ün dört bir yanından vatandaşlar akın etti.

BAŞKAN TABAN VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Kuranı kerim tilaveti ve teravih namazına Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte katıldı. Teravih sonrası mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Taban, vatandaşların ramazanını tebrik edip bölgenin sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik istişarelerde bulundu. İnegöl Belediyesi de teravih namazı çıkışında cemaate tatlı ikramında bulundu.