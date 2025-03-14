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Yaralı H. A ‘nın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşılırken, Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Yaşanan kazada aynı araçta bulunan 64 yaşındaki H. A yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı H.A’nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Pazaryeri ilçesine 3 kilometre uzaklıkta yaşandı.