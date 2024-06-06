İnegöl Belediyesi Mobil Atık Toplama Aracı ve Sıfır Atık Noktaları hizmete girdi. Geri dönüştürülebilen atıklar Mobil Atık Toplama Aracı veya Sıfır Atık Noktalarına getirildiğinde, atık türüne göre belirlenen ücret karşılığında vatandaşlara ödeme yapılacağı açıklandı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Çevre Haftasında bir yeniliği daha hayata geçirdi. Farklı yol ve yöntemlerle sıfır atık uygulamasını tüm şehre yaymak, ulaşılabilir ve etkili yöntemlerle vatandaşı teşvik etmek amacıyla projeler üreten Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde Mobil Atık Toplama Aracı ve Sıfır Atık Noktaları bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Yeni uygulamayla 3 noktada Sıfır Atık Noktası kuruldu. Fatih Cami Önü, Yeniceköy Belediye Ek Hizmet Binası Önü ve Alanyurt Salı Pazarı Önünde konteynerler oluşturuldu. Aynı zamanda Mobil Atık Toplama Aracı her gün farklı noktalarda konuşlanarak atık toplayacak. Vatandaşlar atık yağlar ve diğer tüm geri dönüştürülebilir materyalleri türüne göre ayrı ayrı toplayıp mobil araç veya sıfır atık noktalarına getirerek teslim edecek ve karşılığında atık türüne göre belirlenen miktar üzerinden vatandaşlara ücret ödenecek.

ÇEVRE BAKANLIĞINDAN HİBE ARAÇ VE SIFIR ATIK KONTEYNERİ ALINDI

Belediye Başkanı Alper Taban, geri dönüşümlerin ücret karşılığı alınacağı mobil atık toplama aracı ve sıfır atık noktalarının tanıtımıyla ilgili bugün Fatih Cami önündeki alanda kurulan sıfır atık noktasında basın toplantısı düzenledi. Çevre Bakanlığından hibe olarak alınan mobil atık toplama aracı ve sıfır atık konteynerlerinin hizmete girdiğini duyuran Başkan Taban, şöyle konuştu: “Bugün Çevre Bakanlığımızdan aldığımız hibe araç ve sıfır atık konteynerlerinin tanıtımı için bir aradayız. Dün 5 Haziran Dünya Çevre Günüydü. Ancak böyle önemli gün ve haftaları sadece bir güne veya haftaya sığdıramayacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu konuda dünya genelinde, ülkemiz genelinde ve şehirlerimizde pek çok çalışmalar yapılıyor. Her bireyin çevre konusundaki duyarlılığını arttırmamız gerekiyor. Her zaman söylediğimiz bir söz var; çevrenin ve doğanın bize ihtiyacı yok, ama bizim hem çevreye hem doğaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek için de son derece dikkatli olmalıyız.”

3 BÖLGEDE SIFIR ATIK NOKTASI OLUŞTURULDU

“İnegöl Belediyesi olarak da bu konuda Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde ortaya koyduğumuz çalışmalarla önemli bir farkındalığı şehrimizde oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bugün de burada çevreye fayda sunacağını düşündüğümüz Mobil Atık Toplama Aracımızı hizmete sunduğumuzu açıklamak ve uygulamayı vatandaşlarımıza tanıtmak istedik. Aracımız bugün Fatih Cami bölgesinde. Burada bir de Bakanlığımızdan aldığımız 3 konteynerden biri var. Sıfır Atık Noktası olarak hizmet verecek. Zaman içerisinde bu konteynerlerin yerleri değişebilir. Talebe ve ihtiyaca göre farklı noktalara taşınabilir. Mobil Atık Toplama Aracımız da her gün şehrin farklı noktalarında ring halinde geziyor olacak. Okullarımıza gidip farkındalığı arttırıcı çalışmalara da yapacak.”

VATANDAŞ GETİRDİĞİ ATIK KARŞILIĞINDA ÜCRET ALACAK

“Vatandaşlarımız geri dönüşüm atıklarını ayrı ayrı toplayarak, türüne göre getirip bu noktalarda bizlere teslim edebilecekler. Bu atıklar karşılığında bizler vatandaşlarımıza bir bedel vereceğiz. Gerek dijital uygulamalar üzerinden hesaplarına yüklenecek gerekse de oluşturacağımız kartlar üzerinden gelip yükleme yaptıracaklar. Burada biriken parayla da anlaşmalı pek çok noktadan vatandaşlarımız harcama yapabilecek. Türüne göre sınıflandırılmış atıkları ayrıştırılmış şekilde vatandaşlarımız getirdiğinde, karşılığında belirlenmiş ücretler üzerinden vatandaşlarımızın kartlarına yükleme yapılacak. Bu kartlar şehrimizde 76 işletmede geçerli. Bu işletmeler arasında; marketler, fırınlar, fastfood işletmeleri, alışveriş merkezleri, pideciler, kafeteryalar, lokantalar, şarküteriler, pastaneler ve konfeksiyonlar olmak üzere çeşitli iş kolları var. Herkes istediği yerde kullanabilir.”

ŞEHRİMİZDE BİR ÇEVRE EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

“Biz atıkların çevreye atılmasını veya çöplere karışmasını değil, ayrıştırılarak atık noktalarına getirilmesini istiyoruz. Mobil araç uygulamasıyla da aslında bir adım daha vatandaşlarımıza yaklaşmış oluyoruz. Bugün Çevre Haftası özelinde bu tanıtımı gerçekleştirdik, ilerleyen günlerde farklı uygulamalarımız da olacak. Özellikle şehrimizde bir Çevre Eğitim ve Uygulama Merkezi hayata geçirmek istiyoruz.”