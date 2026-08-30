Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, öz kaynaklarıyla aldığı 15 yeni otobüsü filosuna ekleyerek Başkentlilere daha modern, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunuyor.

ANKARA (İGFA) - Başkentlilerin şehir içi toplu ulaşımını daha verimli, emniyetli ve modern teknolojiye sahip araçlarla sağlamasını önceleyen EGO Genel Müdürlüğü, araç filosuna kazandırdığı 10 adet solo tip, 5 adet körüklü tip olmak üzere 15 adet yeni otobüsü daha filosuna dâhil etti.

2019-2026 yılları arasında alınan yeni araçlarla birlikte Ankara'da hizmet veren otobüs sayısı toplam 2014'e yükselirken, Ankara'ya kazandırılan yeni otobüs sayısı da 584'e yükseldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent ulaşımında yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlara daha konforlu ve modern bir yolculuk deneyimi sunmak amacıyla araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü'nün öz kaynakları ile yeni alınan 15 adet dizel yakıtlı otobüs toplu taşıma araç filosuna dahil edildi.

2019 İLE 2026 YILLARI ARASINDA 584 YENİ ARAÇ FİLOYA KATILDI

Kendi işlettiği raylı sistemler ve EGO otobüsleriyle milyonlarca yolcuya hizmet vermeyi sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik şartlarda bile vatandaşlara modern, konforlu ve güvenli bir ulaşım sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2019-2026 yılları arasında alınan yeni araçlarla birlikte Ankara'da hizmet veren otobüs sayısı toplam 2014'e yükselirken, Başkent'e kazandırılan yeni otobüs sayısı da 584'e yükseldi.

SON TEKNOLOJİ TEKNİK DONANIMLARI ULAŞIM STANDARTLARINI YÜKSELTİYOR

Yeni alınan araçların teknolojik teknik donanımları modern şehir içi ulaşım standartlarını karşılarken hizmete giren 15 aracın 10 adedi 12 metre uzunluğunda 70 yolcu kapasiteli solo tip, 10 adedi ise 18 metre uzunluğunda 150 yolcu kapasiteli körüklü tip otobüsler Başkentlilerin kullanımına sunuldu.