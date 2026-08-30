TCDD Taşımacılık AŞ, kuruluşunun 10. yıl dönümü kapsamında 'Objektifteki Trenler' adlı Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlediğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık'tan yapılan paylaşımda, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek yarışmanın, demiryollarının geçmişten bugüne uzanan hikâyesini ve ruhunu farklı bakış açılarıyla fotoğraflara yansıtmayı amaçladığı belirtildi.

BAŞVURULAR 1 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Fotoğrafa ilgi duyan ve demiryollarının hikâyesini kendi objektifinden anlatmak isteyen herkesin yarışmaya davet edildiği kaydedildi.

Paylaşımda, yarışma için başvuruların 1 Aralık 2026 saat 23.00'e kadar devam edeceği bildirildi.

TCDD Taşımacılık, yarışma koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgilere https://tcddtasimacilik.gov.tr/tr/haber_liste si/detay/1447 ulaşılabiliyor.

Karabağlar 30 Ağustos'ta Türk bayraklarıyla donatıldı
Karabağlar 30 Ağustos'ta Türk bayraklarıyla donatıldı
İçeriği Görüntüle

Kaynak: RSS