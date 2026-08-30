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Paylaşımda, yarışma için başvuruların 1 Aralık 2026 saat 23.00'e kadar devam edeceği bildirildi.

Fotoğrafa ilgi duyan ve demiryollarının hikâyesini kendi objektifinden anlatmak isteyen herkesin yarışmaya davet edildiği kaydedildi.

BAŞVURULAR 1 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık'tan yapılan paylaşımda, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek yarışmanın, demiryollarının geçmişten bugüne uzanan hikâyesini ve ruhunu farklı bakış açılarıyla fotoğraflara yansıtmayı amaçladığı belirtildi.

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