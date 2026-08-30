5-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, teknoloji, oyun, spor ve eğlenceyi bir araya getiren özel etkinlik alanlarıyla gençler ve çocukları ağırlayacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Enternasyonal Fuarı, 5-13 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta 95'inci kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 'Fuar Şehrin Kalbinde' sloganıyla Folkart'ın ana sponsorluğu, Migros'un etkinlik sponsorluğunda düzenlenen fuarda, gençler ve çocuklar için hazırlanan özel alanlarda teknoloji, oyun ve eğlence bir arada olacak.

İEF Gençlik Alanı, 5-13 Eylül tarihleri arasında her gün 17.00-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Teknoloji destekli oyun alanlarında katılımcılar yarışabilecek, hareket edebilecek ve farklı deneyimler yaşayabilecek. Dijital XOX, klasik üç taş oyununu dijital dünyaya taşıyacak. Smoothie Bike ile ziyaretçiler pedal çevirerek kendi içeceklerini hazırlayabilecek. Run Challenge alanında hız, refleks ve dayanıklılık sınanacak. Slot Car alanında ise minyatür pistlerde zamana karşı yarışlar, eleme usulü turnuvalar ve günün en hızlı turu gibi etkinlikler düzenlenecek. Dijital Grafiti alanında dijital eserler oluşturulabilecek. Robo Surfer ise denge ve refleksleri sınayan teknoloji destekli bir sörf deneyimi sunacak.

ÇOCUKLARIN SEVDİĞİ KAHRAMANLAR FUARDA HAYAT BULACAK

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda çocuklara özel hazırlanan etkinlik alanında çizgi kahramanlar, maskotlu oyunlar, dans ve müzik gösterileri, tematik oyun alanları ve interaktif aktiviteler yer alacak. 5-13 Eylül tarihleri arasında her gün 18.00-22.00 saatlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde Şirinler, Maşa ile Koca Ayı, Robocar Poli, Jurassic Age, Gupi ve Kucho çocuklarla buluşacak.

Çocuklar ve aileler için hazırlanan deneyim ve oyun alanlarında da farklı temalarda etkinlikler düzenlenecek. Hot Wheels Deneyim Alanı'nda yarış, oyun ve keşif odaklı parkurlarla hız ve macera deneyimi yaşanacak. Dinoverse Dinozor Deneyim Alanı'nda çocuklar VR gözlükleri ve özel dekor eşliğinde tarih öncesi canlılarla buluşacak. Barbie Temalı Etkinlik Alanı'nda spor, dans, müzik ve sanat atölyeleri gerçekleştirilecek. Angry Birds Eğlence Alanı ise oyun, hareket ve eğlenceyi interaktif etkinliklerle bir araya getirecek.