Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Bölümü öğrencileri, İnegöl Belediyesi tarafından Modern Hayvan Pazarı çatısında hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemi (GES) projesini teknik gezi kapsamında yerinde inceledi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin yenilenebilir enerji alanındaki örnek yatırımlarından biri olan Modern Hayvan Pazarı Güneş Enerji Sistemi (GES), geleceğin enerji sektöründe görev alacak öğrencileri ağırladı.

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Bölümü öğrencileri, düzenlenen teknik gezi kapsamında tesisi ziyaret ederek projeyi yerinde inceleme fırsatı buldu.

İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin rehberliğinde gerçekleştirilen teknik gezide öğrencilere, tesisin kurulum süreci, enerji üretim kapasitesi, çalışma prensipleri ve belediyeye sağladığı katkılar hakkında detaylı bilgiler verildi. Öğrenciler, güneş panellerini drone destekli görüntülerle havadan inceleme imkânı bulurken, sistemin önemli bileşenlerinden olan invertörleri de yakından gözlemleyerek teknik incelemelerde bulundu.

Teknik geziye katılan öğrenciler, teorik eğitimlerini sahadaki uygulamalarla pekiştirme fırsatı bulduklarını ifade ederek, projenin hem mesleki gelişimleri hem de yenilenebilir enerji teknolojilerini yakından tanımaları açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti. Ziyaret kapsamında görüşlerini paylaşan Uludağ Üniversitesi Elektrik Bölümü öğrencisi Furkan Can Ural, 'İnegöl Belediyesi'nin Hayvan Pazarı Güneş Enerji Sistemini incelemeye geldik. Yetkililerden bilgi aldık, bizi aydınlattılar. Drone ile sistemi hem yukarıdan inceledik hem de invertörleri inceleme ve yakından gözlemleme fırsatımız oldu. Çok verimli bir gezi oldu. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu öğrencisi Barış Ali Balaban ise 'Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Bölümü olarak bugün belediyemizin yaptığı güneş enerji sistemi projesini incelemeye geldik. Burada üretilen enerjinin belediyenin abonelerinin ihtiyacını karşıladığını öğrendik. Şehrin yararına bir proje olmuş. Böyle güzel bir proje yapıldığı için Belediye Başkanımıza ve Belediyemize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.