Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Keçiören Belediyesi'nde stajlarını tamamlayan meslek lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, staj dönemini başarıyla tamamlayan gençlerle pasta kesti ve sertifikalarını takdim etti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'de Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen stajyer öğrencilerinin sertifika töreninde katılan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, belediyenin farklı birimlerinde görev yaptıkları staj sürecinde gösterilen gayret ve çalışkanlık, yöneticilerimiz tarafından da takdirle karşılandığını söyledi.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Özarslan, gençlerle eğitim ve kariyer hedefleri hakkında sohbet etti.

Program sonunda pasta kesilerek öğrencilerin stajlarını tamamlamaları kutlanıp günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.