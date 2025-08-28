İMSİAD ile Mimarlar Odası Bursa Şubesi, sektörel dayanışmayı güçlendirmek için iş birliği protokolü imzaladı.BURSA (İGFA) - İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) ile TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi arasında, sektörel dayanışmayı güçlendirmek ve mesleki gelişimi desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde gerçekleşen imza törenine; Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, İMSİAD Başkanı Şeref Demir, Başkan Yardımcısı Nurcan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, “Genç mimarlarımızın mesleğe daha güçlü adımlarla katılmasını önemsiyoruz. Bu iş birliği, kentimize ve sektöre yapıcı katkılar sunacak. Bu sürecin, kentimize, meslek ortamına ve sektöre fayda sağlayacak yapıcı ve verimli bir ortaklık zemini oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

"BİR ARAYA GELDİĞİMİZDE GÜVENLİ PROJELER ORTAYA ÇIKIYOR"

İMSİAD Başkanı Şeref Demir ise, "Mimarlarımızın eşsiz bakış açısı, projelerin hem teknik hem de sanatsal boyutlarını zenginleştirmekte; biz müteahhitlerin sahada ortaya koyduğu emekle birleştiğinde topluma kalıcı değerler kazandırmaktadır.

Biz insanlarımızın güvenle yaşayacağı yuvalar, nesiller boyu hizmet edecek eserler ve şehirlerimizin kimliğini yansıtan yapılar inşa ediyoruz. Bu süreçte mimarlarımızın bilgi ve estetik anlayışı ile müteahhitlerimizin uygulama gücü ve tecrübesi bir araya geldiğinde, ortaya toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, çağdaş ve güvenli projeler çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

Protokol kapsamında yapılacak çalışmalar ise şöyle;

Mevzuatın geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yapılacak, düzenli müşterek yönetim kurulu toplantıları gerçekleştirilecek, üyelerin gelişimine katkı sağlayacak eğitim programları düzenlenecek, staj ve şantiye şefi istihdamında iş birliği yapılacak, yurt içi ve yurt dışı teknik ve sosyal geziler hayata geçirilecek.

İmzaların ardından taraflar, özellikle kentsel dönüşüm ve sektörel sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ortak akıl ve iş birliğinin sorunların çözümünde büyük önem taşıdığı, sektör paydaşlarının daha sık bir araya gelmesinin süreci hızlandıracağı ifade edildi.