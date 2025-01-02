Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la 28 Aralık'ta İmralı'da görüşen DEM Parti heyeti, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi. Saat 14.58'de başlayan buluşma 42 dakika sürdü. Bu sırada Sırrı Süreyya Önder'in elindeki dosya dikkat çekti. Ayrıca Türk'ün Bahçeli'ye tespih hediye ettiği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1999 senesinden bu yana İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis kürsüsünde terör örgütünün lağvedildiğini açıklaması ve karşılığında umut hakkından yararlanması teklifiyle başlayan "süreç" devam ediyor.

MHP Lideri Bahçeli'nin teklifini 'DEM Parti'nin Öcalan'la görüştürülmesi' teklifinin ardından DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'e İmralı vizesi çıkmıştı. Söz konusu görüşme 28 Aralık'ta gerçekleşmişti.

Terörist başı Abdullah Öcalan iki isim aracılığıyla kamuoyuna "gerekli pozitif adımı atmaya ve çağrı yapmaya hazır olduğu" mesajını iletmişti.

Buldan, Önder ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sekiz ay sonra yerine kayyum atanan Ahmet Türk, önce saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.

Bu noktada Türk'ün Öcalan'la görüşen heyette yer almadığını vurgulamakta fayda var.

'İYİ GEÇTİ, UMUTLUYUZ'

Buluşmanın ardından açıklama yapan Önder "Görüşme iyi geçti, umutluyuz. Önerileri dinledik, genel değerlendirme yaptık. Meclis'teki bütün partileri ziyaret edeceğiz" dedi.

Ardından "Pazartesi günü CHP, AK Parti ve Meclis’te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması randevularla şekillenir" bilgisini verdi.

İmralı'dan geldiler, Bahçeli'ye gittiler: DEM Parti'nin ziyareti 42 dakika sürdü, Önder'in elindeki dosya dikkat çekti

BAHÇELİ İMRALI HEYETİNİ KAPIDA KARŞILADI

Üç siyasetçi, devamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi. MHP lideri 'İmralı heyetini' Meclis'teki makamının kapısında karşıladı.

Saat 14.58'de başlayan görüşme 42 dakika sürdü.

Bu sırada Sırrı Süreyya Önder'in elindeki dosya dikkati çekti. TBMM logolu dosyanın içinde İmralı'da Öcalan'la görüşürken aldığı notların bulunulduğu düşünülüyor.

Bahçeli ziyaretten sonra heyeti yine bizzat kendisi uğurladı.

Bahçeli DEM ve HDP için neler söylemişti?Bahçeli DEM ve HDP için neler söylemişti?

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TESPİH HEDİYE ETMİŞ

Hemen ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Önder, "AKP adına Erdoğan ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Konuşuluyor, konuşuluyor" diye kısa bir yanıt vermekle yetindi.

Ayrıca Türk'ün Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini söyledi.

İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gittiler: DEM Parti heyetinin MHP Başkanı Bahçeli ziyareti 42 dakika sürdü, Önder'in elindeki dosya dikkat çekti - Resim : 3

Bahçeli'nin ilk olarak Türk'le tokalaşması dikkati çekti.

AHMET TÜRK DETAYI NEDEN DİKKAT ÇEKTİ?

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, bu konuda daha önce de başroldeki politikacılar arasındaydı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1993’te soruna demokratik çözüm arayışı içinde mesajını o dönem Lübnan’da Bekaa Vadisi’nde Abdullah Öcalan’a ileten kişi bizzat Ahmet Türk’tü.

Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı sırasında 2009 yılında temelleri atılan çözüm süreci sırasında da etkili aktörlerden biriydi.

Bu bağlamda CNN Türk’te Rıdvan Akar’ın sunumuyla ekrana gelen ‘Habere Dair’ programındaki sözleri dikkati çekiciydi:

– R.A: Diyarbakır Cezaevi’nde kaldınız ve oradaki işkencelerden nasibinizi aldınız, hiç isyan edip ‘ben de bir gün dağa mı çıksam’ diye düşündüğünüz oldu mu?

– A.T: İnanın ki böyle bir düşünceye sahip olmadım, ama tabii ki bizi zorlayan bir süreçti. Yani çoğu zaman kalkıp ‘Yarabbi, bizim canımızı al, bizi bu işkenceden kurtar’ diyorduk, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum.

İmralı'dan geldiler, Bahçeli'ye gittiler: DEM Parti'nin ziyareti 42 dakika sürdü, Önder'in elindeki dosya dikkat çekti

TÜRK'ÜN SERBEST BIRAKILMASINA EN GÜÇLÜ DESTEK BAHÇELİ'DEN

Ahmet Türk 3 Ocak 2013’te İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan’la görüşmeye giden iki kişiden biriydi.

2014 yılında Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) desteği ile Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, 2016’da çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevden alındı ve bir kez daha tutuklandı.

Yaklaşık üç ay tutuklu kalan Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Türk'ün Serbest bırakılması için yürütülen kampanyaya en güçlü desteği veren isimlerden biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ydi:

“Türk 74 yaşında, rahatsızlığı nedeniyle insani boyut göz önünde bulundurularak tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanmalı.”

Siyasetçinin o dönem serbest kaldıktan sonra teşekkür ettiği isimlerin başında da Bahçeli vardı.

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde ikinci kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk hakkında yürütülen terör soruşturmasında beş ay sonra yeniden görevinden alındı.

31 Mart 2024’te bir kez daha bu göreve seçilen Türk 4 Kasım’da yerine kayyım atanmasıyla bir kez daha görevden el çektirilmiş oldu.

Bahçeli, kayyumlarla ilgili yorum yaparken Türk için bir parantez açarak şunları söylüyordu:

"Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş olan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'yla DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür."