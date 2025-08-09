İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem ve Yönetim Kurulu Üyeleri, geçtiğimiz haftalarda Bursa’da orman yangınları ile mücadele eden ve kenti büyük bir afetten koruyan kamu kurumlarını ziyaret ederek teşekkür etti.BURSA (İGFA) - Kentimizi derinden etkileyen, yeşil Bursa’nın akciğerlerinde yaşanan orman yangınlarının ardından İMO Bursa Şubesi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini ziyaret ederek, yangını söndürmek için canla başla gayret gösteren kamu kurumlarına ve görevli personeline teşekkür ziyaretlerde bulundu. AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan’ı makamında ziyaret eden İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem ve Yönetim Kurulu üyeleri geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Bölge Müdürleri ve Belediye Başkanları nezdinde tüm kurum çalışanlarına gösterdikleri gayretler ve mücadeleler için tebrik eden Şube Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, Bursa tarihinde ilk kez yaşanan bu büyük orman yangınının herkesi çok üzdüğünü söyledi. Küresel ısınma ile birlikte yangın afetine karşıda büyük önlemler alınması gerektiğini ifade eden Erdem, vatandaşların daha duyarlı ve bilinçli hale gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Yangınla mücadele eden tüm kamu ve sivil toplum görevlilerine tekrar teşekkür eden Şube Başkanı Erdem, “Yangından birçok vatandaşımız ve ormanda yaşayan canlılarımız etkilendi. Yangını söndürmeye çalışırken şehit olan görevlilerimiz oldu. Yaşamını yitiren görevlilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Tüm Bursa’mıza geçmiş olsun diyoruz. İMO Bursa Şubesi olarak afetlere karşı alınacak önlem ve mücadelede kamu kurumlarımızın yanındayız. Şube olarak afetlerin oluşmaması ve afet sonrası çalışmalar için kurumlarımıza destek verebilecek ekiplerimizi kuracağız” dedi.

Başkan Erdem ayrıca yoğun programı nedeniyle ziyaret gerçekleştiremedikleri Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’a ve görevli personeline geçmiş olsun diyerek, teşekkür etti.