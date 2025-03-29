Tutuklanarak Silivri Cezaevine hapsedilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Maltepe'de düzenlenen İmamoğlu'da Özgürlük Mitingi'nde çocuklarıyla birlikte kürsüde yerini aldı. İlk konuşmayı gerçekleştiren İmamoğlu, "Mücadeleye devam" mesajı verdi.

Dilek İmamoğlu'nun konuşması esnasında vatandaşlar "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" diye slogan attı

"EKREM'E CEZA İŞLEMEZ"

Mitingde konuşma yapan Dilek İmamoğlu, "Milletin Ekrem'e olan sevgisi karşısında aciz kaldıkları için cezalandırıyorlar. Asla Ekrem kadar milletin gönlüne giremeyeceklerini biliyor, onun için cezalandırıyorlar. İstediğinizi yapın Ekrem'e ceza işlemez. Hangi duvar sevgiye engel olabilir, hangi demir parmaklık gerçeği gizleyebilir" dedi.

Dilek İmamoğlu konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem için değil, evlatlarımız için kendimiz için değil Türkiye için mücadeleye devam yarın bir bayram sabahına uyanacağız. Bayramlarda aramızda ayrı gayrıyı bir kenara bırakıp güzel temennilerimizi paylaşırız, hayata iyi tarafından bakarız, ama yarın milyonlarca ailenin bayramı yoksulluğun adaletsizliği çaresizliğin acısıyla gölgelenecek. geçim derdi yüzünden evladına gönlünce harçlık vermeyenelerin, ihmaller yüüznden depremlerde yangınlarda sevdiklerini yitirenlerin, adalet arayıp bulamayanların hakkı yenenlerin hak etmediği halde dört duvar arasında tutuklu olanların bayram sevinci eksik olacak. Bizim ailemiz de bu bayrama babasından uzak girecek. kızım, oğullarım babalarıyla yan yana olamayacak.

Adaletsizliğe itiraz eden, haklarını arayan evlatlarımıza adaletsizlikler yaşatamazsınız. Türkiye kendi evlatlarına kendi elleriyle acılar çektiren bir ülke olamaz. Olmayacak.

Ekrem sevdiklerin sarılamayacak ve tabii ki ekrem ile birlikte haksızlık ve hukuksuzluğa uğrayan tüm ekip arkadaşları ve aileleri de bu bayram sevincini eksik yaşayacak.

Elbette çok üzülüyoruz elbette içimiz yanıyor ama gelecek güzel günlere inancımızı asla yitirmeyeceğiz. birbirimizin acısını paylaşmaya birbirimize umut ve cesaret vermeye mecburuz. Çünkü biz 86 milyonluk büyük bir aileyiz.

Bakmayın bizi şucu bucu diye ayrıştırmayı marifet zannedenlere, asıl marifet kimseyi ayırmadan herkes için mücadele etmek herkesin sevgisini saygısını kazanamaya çalışmaktır. Ekrem işte bu anlayışla siyaset yaptı. Herkesi eit gören bi anlayışla, kimseyi ayırmadan bu şehri yönetti ve İstanbullular biliyor ki çok iyi yönetti.

Ekrem İstanbul’un bütün sokaklarında, pazarlarında, çarşılarında huzurla dolaşır. Yalnız İstanbul’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında kendisine gösterilen sevginin karşısında hiçbir kibre kapılmadan tepeden tırnağa tevazu ile dolaşır. işte bunun için ekremi cezalandırıyorlar. milletin ona olan sevgisi karşısında aciz kaldıkları içn cezalandırıyorlar. Asla Ekrem kadar bu milletin gönlüne giremeyeceklerini biliyorlar, onun için Ekrem’i cezalandırıyorlar. İstediğinizi yapın Ekrem’e ceza işlemez.

Hangi demir parmaklık gerçeği hapsedebilir? Kim millete zincir vurabilir? Kim? Ekrem’in tutuklanması herkesten çok gençlerin kanına dokundu. Adalete ve demokrasiye sahip çıkmanın, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak olduğunu en çok gençler fark ettiler onun için bir araya geliyorlar tepkilerinin demokratik yolla dile getiriyorlar. İşte şimdi de buradalar."

EKREM İMAMOĞLU'NUN ANNESİ HAVVA İMMAOĞLU DA SÖZ ALDI

Dilek İmamoğlu'nun arkasından konuşma yapan anne Havva İmamoğlu, söze "Her şey çok güzel olacak" diyerek başladı. Havva İmamoğlu, "Oğlum devlete hizmet ediyor. Bütün halkını seviyor, halk onu seviyor. Teşekkür ediyorum oğlum benim." dedi.