İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırıldı.

"KARDEŞİ TURGAY'DAN ÖĞRENDİM"

Aynı zamanda 2024 Yerel Seçimlerinde CHP'nin Fatih Belediye Başkan Adayı da olan Mahir Polatla ilgili haber Gazeteci İsmail Küçükkaya'dan geldi. Küçükkaya, Halk TV'deki programında Mahir Polat'ın kardeşi Turgay Polat'ın kendisini aradığını kaydederek, "Turgay Polat aradı, Mahir Polat hastaneye kaldırılmış. Çok ciddi kalp sorunları vardı. Stent takılmıştı, hatta bazı ameliyatlar için gün alıyordu. Kardeşi Turgay Polat'tan öğrendim" dedi.

SURGU SIRASINDA SAĞLIK SORUNLARINI AÇIKLAMIŞTI

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı.

Polat savcılık ifadesinde ise şunları kaydetmişti: "Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam 6 stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası içinde buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Hali hazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur. Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur."