SARIYER / İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçları sonrasında hayal kırıklığı yaşayan milyonlara, İstanbul’un fethinin 570. Yıldönümünde seslendi. “Benzer bir hayal kırıklığı, bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı” diyen İmamoğlu, “Ama sadece 9 ay sonra, yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve sonuç aldık. Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin; her şey yeniden başlıyor. Aynı şeyleri yaparak, farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi, tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bütün gönülleri kazanmak için, mücadeleye devam edeceğiz. Benzer bir hayal kırıklığı, bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra, yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve sonuç aldık. Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin; her şey yeniden başlıyor” ifadelerini kullandı. ‘Demokrasi neferleri’ olarak nitelediği çocukları, gençleri, anneleri ve bütün İstanbulluları, bugün saat 20.00’de Maltepe Meydanı’nda düzenleyecekleri 570. Fetih etkinliklerine davet eden İmamoğlu, “Tüm Kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı paylaşacağız. Bana inanın; yolumuz uzun gençliğimiz var, inancımız tam. Ve bana güvenin: Her şey çok güzel olacak…” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarıyla ilgili görüşlerini, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla kamuoyuna açıkladı. İmamoğlu’nun açıklaması şöyle oldu:

“SAKIN UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN”

“Kıymetli vatandaşlarım; 28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız, milletindir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bir siyasetçi olarak, bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye’nin şimdi hızlıca, normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya ihtiyacı vardır. Bugün, büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar; sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler; sakın ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Hanımefendiler; asla tedirgin olmayın. Beyefendiler; başınız dik yürümeye devam edin. Biz, az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız.”

“AYNI ŞEYLERİ YAPARAK, FARKLI SONUÇ BEKLEMEYECEĞİZ”

“Benzer bir hayal kırıklığı, bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra, yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve sonuç aldık. Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin; her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; değişmeyen tek şey, değişimdir. Her sahada her ortamda değişim… Aynı şeyleri yaparak, farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi, tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün, 29 Mayıs. Bugün, İstanbul’un fethinin 570. Yıldönümü. Asırlar boyu ne ordular ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi, yöntem ve araçları değiştiren Mehmet fethetti; Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz.”

“BÜTÜN ‘DEMOKRASİ NEFERLERİ’Nİ SAAT 20.00’DE MALTEPE MEYDANI’NA, 570. FETİH ETKİNLİKLERİNE DAVET EDİYORUM”

“Büyük Atatürk diyor ki; ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.’ İstanbul’da, benim gibi milyonlarca, Türkiye’de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi neferleri var. Bu seçim kampanyasında onların inançlı-dirençli, asla vazgeçmeyen mücadelesine tanık oldum. Başta ‘demokrasi neferleri’ olan sizleri, çocukları, gençleri, anneleri ve bütün İstanbulluları, bugün saat 20.00’de Maltepe Meydanı’nda düzenlediğimiz 570. Fetih etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Tüm Kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı paylaşacağız. Bana inanın; yolumuz uzun gençliğimiz var, inancımız tam. Ve bana güvenin: Her şey çok güzel olacak…”