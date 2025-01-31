İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesinde verdiği ifadenin ardından toplanan kalabalığa seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Erkem İmamoğlu, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi" ve "Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmaları kapsamında ifade vermek üzere eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte gittiği Çağlayan'daki her iki ifadesi de saat 11:45 civarı bitti. Savcı, herhangi bir adli kontrol talebinde bulunmadı.

Ekrem İmamoğlu, ifade işlemlerinin ardından adliye önünde açıklama yaptı.

Çağlayan’da ifade sonrası destek için toplanan milletimizle bir aradayız. https://t.co/tkZI67Ap8a— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 31, 2025

Bugünkü meselenin İstanbul'da ne yazık ki kurulmaya çalışan bir kumpasın geldiği bir sonuç olduğunu belirten İmamoğlu, "Hedefin ne olduğu belli" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 4 aydır yargı tacizinin en üst seviyesini yaşadıklarını belirten İmamoğlu, "Yılmadık, yılmayacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Esenyurt'ta başlayan ve Ahmet Özer Hocamızın sabahın köründe derdest edilerek hapse atılması, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat kardeşimizin haksız yere tutuklanarak görevinden uzak uzaklaştırılması süreciyle beraber bu yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam etmektedir. Her daim yanımızda olan partimizdeki yol arkadaşlarımıza, bütün yöneticilerimize de teşekkür ediyorum, minnet duygularımı iletiyorum" dedi.

"Bugünkü mesele adalet meselesidir, bugünkü mesele hak arama meselesidir, bugünkü mesele geleceğimizdir" diyen İmamoğlu, "Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu işin kurtuluş yolu sandıktır. Sandık gelecek bu işler bitecek" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 20 Ocak tarihinde katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "Tehdit" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Daha sonrasında 27 Ocak'ta İmamoğlu, başka bir konuşmasında kamu davalarında görevli bir bilirkişinin ismini açık şekilde vermesi nedeniyle "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugünÇağlayan Adliyesi'ne gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

İMAMOĞLU'NA DESTEK İÇİN BİNLERCE KİŞİ ADLİYE ÖNÜNDE BULUŞTU

İmamoğlu'na destek olmak için CHP'li parti, il ve ilçe yöneticileri ile il ve ilçe örgütleri sabahın erken saatlerinden itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplandı.

İmamoğlu'na destek olmak için aralarında Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da bulunduğu çok sayıda siyasi isim de adliyeye geldi. Yurttaşlar, adliye önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu.

Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ DESTEK İÇİN ÇAĞLAYAN'DA

İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

"İmamoğlu'na dava açılmasını gerektirir bir şey olmadığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonrasında hukuk olması gerektiği gibi olur çünkü ülkemiz için, hukukun bu şekilde siyasilerden talimat alıyor itibarını vermesi, alması şart değil, o intibayı da vermemesi lazım. Ülkede hukuka olan güveni sarsıyor. Ülkeye gelecek yatırımları da kesiyor. Daha fazla hukuk demek, daha fazla demokrasi, daha fazla ekmek demek, daha fazla iş demek. Ama hukuk ne kadar zayıflarsa hem ekonomi çöker, hem de bütün değerlerimiz ayaklar altına alınır. İnşallah hukukun tam işlediği, kuvvetler ayrılığının tam manasıyla işlediği günlere hep birlikte ulaşacağız. Ben hepinize saygılar sunuyorum..."